Путин присвоил военкору Поддубному звание Героя России

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России раненному в Курской области военкору Евгению Поддубному. Его указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что он был награжден за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.

Поддубный работал в Курской области в первые дни вторжения Вооруженных сил Украины и был ранен 7 августа. По предварительной информации, украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль съемочной группы, когда он был в районе города Суджа.

После ранения военкор сумел выйти на дорогу и остановил встречную машину, водитель и пассажир которой оказали ему первую помощь и отвезли к волонтерам.

13 сентября Поддубного выписали из НИИ Склифосовского. Он сообщил, что пока не планирует возвращаться на работу в зону военной операции и будет восстанавливаться. Журналист поблагодарил людей, которые помогли ему добраться до больницы, а также врачей.

Ранее Путин навестил военного, который вызвал огонь на себя в Курской области.