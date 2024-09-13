«Пока не в рабочем состоянии»: Поддубного выписали из больницы Директор НИИ Склифосовского рассказал, что Поддубный будет ходить на перевязки

Раненного в Курской области военного корреспондента Евгения Поддубного выписали из НИИ Склифосовского. Месяц назад его автомобиль атаковал дрон ВСУ, машина сгорела, но мужчина выжил и добрался до дороги, где ему помогли водители. Возвращаться в зону СВО журналист пока не планирует — ему предстоит долгое восстановление и придется ходить на перевязки в больницу.

Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного выписали из Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского спустя больше месяца после тяжелого ранения в Курской области. Эту информацию он сам подтвердил «Газете.Ru».

«Выписали из Склифа, но пока, в общем, восстанавливаться надо еще довольно длительное время. [Чувствую себя] значительно лучше, чем месяц назад», — отметил журналист.

Поддубный добавил, что пока не сможет вернуться работать в зону СВО . Здоровье военкора и необходимость восстанавливаться этого не позволяют.

«Восстановление длительное после тех ранений, что у меня были, пока вопрос [о возвращении на фронт] преждевременный. Меня выписали, но я, в общем, еще не то, чтобы в рабочем состоянии», — резюмировал Поддубный.

Он также сообщил, что хотел бы «сказать спасибо» людям из Курской области, которые помогли его эвакуировать и спасти.

«Я, к сожалению, плохо помню момент эвакуации, фактически вообще не помню. Поэтому в первую очередь [хочу] поблагодарить людей за то, что не остались равнодушными и в тяжелых обстоятельствах эвакуировали», — сказал военкор.

В эфире программы «Вести» на канале «Россия 1» Поддубный после выписки также поблагодарил врачей. Он заявил, что «плохо помнит» как его доставили в больницу в Курской области, однако в медучреждении ему стало «значительно легче».

«Помню, что отчаянно хотел жить»

Поддубный работал в Курской области в первые дни вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и был ранен 7 августа. Его съемочная группа на двух машинах пыталась проехать в Суджу, но услышала в городе автоматные очереди. Журналисты повернули обратно, и в этот момент у автомобиля, в котором находился один Поддубный, раздался взрыв.

«Скорее всего — дрон-камикадзе. Это объясняет стрельбу — наши бойцы пытались его сбить. Вероятно, съемочную группу «срисовал» сверху дрон-разведчик и навел на нее FPV», — пояснял военкор Александр Коц.

По одной информации, БПЛА попал прямо в машину, по другой — взорвался над ней. Внедорожник Поддубного загорелся и съехал на обочину. Коллеги журналиста добежали до него и выломали дверь, но внутри уже «пламя стояло стеной». Позже выяснилось, что сам военкор, видимо, выпал из машины после атаки.

«Помню, что в машине был огонь. Помню, что по машине стреляли. Помню, что отчаянно хотел жить», — позже вспоминал Поддубный.

Окровавленный военкор сумел выйти на дорогу и привлечь внимание случайных водителей: жителя Курской области Сергея и москвича Николая Рыльского. Последний пытался попасть в Суджу, чтобы вывезти родителей, но не доехал из-за мин. На записи с видеорегистратора Сергея, сделанной в день ранения, видно, как Поддубный, шатаясь, идет по дороге, а на обочине продолжает полыхать его внедорожник. Водители оказали журналисту первую помощь, после чего Рыльский отвез его к ближайшим волонтерам.

Сергей и Николай после сообщений о выписке Поддубного заявили RT, что готовы с ним встретиться. «С удовольствием бы с ним встретился, сказал бы, что он мужик, хорошо держался. Но, думаю, ему сейчас не до меня», — сказал Рыльский.

Продолжит ходить на перевязки

Сначала Поддубного положили в одну из больниц Курска, он был в тяжелом состоянии и находился в реанимации с сильными ожогами. На следующий день после атаки корреспондента перевезли на лечение в Москву, в НИИ имени Склифософского. У пострадавшего кроме многочисленных ожогов диагностировали черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета, контузию . Он оставался в сознании, разговаривал с врачами. Из реанимацию в ожоговое отделение пациента перевели 27 августа, его смогли посещать знакомые.

Как заявил директор НИИ Сергей Петриков, после выписки Поддубный продолжит ходить в больницу на перевязки.

«[У Поддубного] глубокие ожоги, они всегда внушают определенное опасение. Мы, конечно, сейчас выписываем, но все равно он будет к нам возвращаться на перевязки, потому что еще небольшие кусочки надо привести в порядок», — рассказал Петриков.

В день рождения Поддубного 22 августа ему в больницу позвонил президент России Владимир Путин и пожелал выздоровления. Военкора также наградили премией «Солидарность» от Союза журналистов России. Ее вручают тем, кто подвергся опасности, проявил мужество при выполнении профессионального долга.