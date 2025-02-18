Российский военкор рассказал о «дискотеке» для ВСУ в Курской области

После взятия российскими военными села Свердликово в Курской области возле Суджи началась «дискотека». Об этом в интервью «Царьград» заявил российский военкор Юрий Подоляка.

По данным издания, Свердликово находится в семи километрах от важной трассы Сумы — Суджа и представляет собой важный опорный пункт, взятие которого позволит заблокировать передвижение украинских военных по трассе. По данным военного корреспондента, после закрепления позиций ВСУ будут подвержены атаке с разных сторон.

«Ночью на дороге была настоящая «дискотека» и гонки наперегонки (наши дроны и машины противника). Счет очень сильно в пользу наших дронов», — заявил Подоляка.

Он добавил, что нынешняя ситуация на поле боя позволяет говорить о том, что боевые столкновения будут проводиться на регулярной основе. Атаки проводятся российскими бойцами, которые пришли со стороны Черкасской Конопельки.

Об освобождении села Свердликово стало известно 17 февраля. По данным оборонного ведомства, операцию проводила группировка войск «Север». В ходе боя солдаты нанесли поражение танковым, механизированным и штурмовым бригадам ВСУ возле 12 населенных пунктов.

Ранее СК возбудил дело после атаки ВСУ на село в Курской области.