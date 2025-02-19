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В Самарской области рассказали о последствиях атаки на Сызранский НПЗ

Губернатор Федорищев: пострадавших и крупных повреждений на Сызранском НПЗ нет
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Крупных повреждений и пострадавших в результате прилета беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

«Ситуация на Сызранском НПЗ — на контроле. Последствия атаки ликвидированы», — заявил он.

Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять проверенным источникам информации.

До этого Федорищев отмечал, что на предприятии была организована работа экстренных и оперативных служб.

Позже в сети появилось видео возгорания на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области после атаки украинских беспилотников.

Незадолго до этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что над Тулой сбит беспилотник Вооруженных сил Украины. Дрон был подавлен штатными средствами Минобороны РФ, уточнил он.

Ранее на Украине заявили, что Россия модернизировала ударные дроны.

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