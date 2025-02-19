В Самарской области засняли на видео пожар на НПЗ после атаки дронов

Очевидец запечатлел возгорание на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области после атаки украинских беспилотников. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

«Было слышно не менее двух взрывов», — говорится в сообщении, опубликованном в 3:17 по московскому времени.

Губернатор региона Вячеслав Федорищев отмечал, что на предприятии была организована работа экстренных и оперативных служб. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Незадолго до этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что над Тулой сбит беспилотник Вооруженных сил Украины. Дрон был подавлен штатными средствами Минобороны РФ, уточнил он.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.