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Стало известно о переброске спецбатальона ВСУ под Константиновку

ТАСС: ВСУ перебросили часть спецбатальона «Птицы Мадьяра» под Константиновку
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Oleksandr Klymenko/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило часть элитного специального батальона БПЛА «Птицы Мадьяра» под Константиновку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным силовиков, при помощи спецбатальона командование ВСУ намерено удержать линию обороны на Константиновском направлении. Помимо этого, подобная мера, как ожидается, может затруднить продвижение российских войск, отметили в силовых структурах.

16 февраля глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские военные разрезали оборону ВСУ на Красноармейском направлении и вышли на трассу Красноармейск — Константиновка. Он оценил действия Вооруженных сил РФ на указанном направлении как успешные.

17 февраля Пушилин сообщил, что российские войска в районе Красноармейска разрезают группировку ВСУ с нескольких сторон. Он добавил, что очень важным является перерезание трассы Красноармейск-Константиновка.

Ранее российские войска продвинулись на Южном направлении в зоне СВО.

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