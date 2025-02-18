Минобороны РФ: войска группировки «Юг» заняли более выгодные позиции в зоне СВО

Российские солдаты из числа группировки ВС РФ «Юг» продвинулись в зоне проведения специальной военной операции, заняв более выгодные позиции. Об этом сообщает минобороны России.

Параллельно военные ударили по расположениям украинской армии в районах Северска, Константиновки, Часова Яра, Иванополья и населенного пункта Улаклы в ДНР, поразив позиции шести бригад противника. В итоге ВСУ лишились 210 солдат, одной бронемашины HMMWV, двух легковых авто и двух артиллерийских орудий.

Также сообщается об ударах по двум бригадам территориальной обороны ВСУ в районе Волчанска Харьковской области. Украинские войска потеряли 25 военных и два авто.

17 февраля сообщалось, что ВС РФ приступили к демонтажу противотанковых препятствий — бетонных «зубов дракона», установленных украинской армией на границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Идут работы по разминированию и расчистке украинских оборонительных позиций.

Ранее в сети появилось видео мощного взрыва после удара по объекту ВСУ в Киеве.