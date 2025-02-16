Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные разрезали оборону противника на Красноармейском направлении

Пушилин: ВС РФ разрезали оборону ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные разрезали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) и вышли на трассу Красноармейск — Константиновка. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Что касается Красноармейского направления, мы видим разрезание обороны противника, разрезание группировки врага. Видим выходы на нескольких участках на важную трассу Красноармейск — Константиновка», — сказал руководитель республики.

Он оценил действия Вооруженных сил РФ на указанном направлении как успешные. При этом Пушилин отметил, что для противника критически важно удерживаться на этом направлении.

Глава ДНР добавил, что российские войска продвигаются на Великоновоселковском направлении, где бои ведутся за каждую лесополосу.

11 февраля Пушилин заявил, что успехи ВС РФ в Часовом Яре и взятие под контроль Дзержинска позволяют выстраивать дальнейшие перспективы в направлении продвижения к Константиновке.

8 февраля стало известно, что Дзержинск в ДНР перешел под контроль России после пяти месяцев боев. Оборонявшийся группировкой до 40 тысяч украинских солдат, этот город-крепость стал важным стратегическим объектом.

Ранее Пушилин объяснил, почему ВСУ «цепляются» за Часов Яр.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами