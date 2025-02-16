Российские военные разрезали оборону противника на Красноармейском направлении

Пушилин: ВС РФ разрезали оборону ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР

Российские военные разрезали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) и вышли на трассу Красноармейск — Константиновка. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Что касается Красноармейского направления, мы видим разрезание обороны противника, разрезание группировки врага. Видим выходы на нескольких участках на важную трассу Красноармейск — Константиновка», — сказал руководитель республики.

Он оценил действия Вооруженных сил РФ на указанном направлении как успешные. При этом Пушилин отметил, что для противника критически важно удерживаться на этом направлении.

Глава ДНР добавил, что российские войска продвигаются на Великоновоселковском направлении, где бои ведутся за каждую лесополосу.

11 февраля Пушилин заявил, что успехи ВС РФ в Часовом Яре и взятие под контроль Дзержинска позволяют выстраивать дальнейшие перспективы в направлении продвижения к Константиновке.

8 февраля стало известно, что Дзержинск в ДНР перешел под контроль России после пяти месяцев боев. Оборонявшийся группировкой до 40 тысяч украинских солдат, этот город-крепость стал важным стратегическим объектом.

Ранее Пушилин объяснил, почему ВСУ «цепляются» за Часов Яр.