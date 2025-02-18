Путин обсудил с Минфином поддержку для населения Курской области

Власти Курской области проработали с министерством финансов дополнительную поддержку для населения пострадавших от вторжения и оккупации со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

На совещании с правительством, Путин указал на переговоры врио главы Курской области Александра Хинштейна и главы Минфина России Антона Силуанова.

«Александр Сергеевич в ходе встречи с людьми поставил вопрос о том, чтобы помочь людям дополнительно. Имею ввиду то сложное положение, в котором они оказались. Я просил и исполняющего обязанности губернатора и правительство подготовить и внести соответствующие предложения. Антон Германович знаю, что с Минфином работали областные власти, о чем договорились?» — поинтересовался Путин.

Силуанов ответил, что Минфин обеспечит выплаты утратившим имущество до полного освобождения Курской области.

Также Владимир Путин призвал подготовить программу восстановления районов, пострадавших от действий ВСУ еще до того, как оккупанты будут изгнаны с территории России.

Ранее стало известно, что в Курской области введут новую выплату для жителей, утративших имущество.