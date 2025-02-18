Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин обсудил с Минфином поддержку для населения Курской области

Путин: власти Курской области проработали с Минфином дополнительную поддержку
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Власти Курской области проработали с министерством финансов дополнительную поддержку для населения пострадавших от вторжения и оккупации со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

На совещании с правительством, Путин указал на переговоры врио главы Курской области Александра Хинштейна и главы Минфина России Антона Силуанова.

«Александр Сергеевич в ходе встречи с людьми поставил вопрос о том, чтобы помочь людям дополнительно. Имею ввиду то сложное положение, в котором они оказались. Я просил и исполняющего обязанности губернатора и правительство подготовить и внести соответствующие предложения. Антон Германович знаю, что с Минфином работали областные власти, о чем договорились?» — поинтересовался Путин.

Силуанов ответил, что Минфин обеспечит выплаты утратившим имущество до полного освобождения Курской области.

Также Владимир Путин призвал подготовить программу восстановления районов, пострадавших от действий ВСУ еще до того, как оккупанты будут изгнаны с территории России.

Ранее стало известно, что в Курской области введут новую выплату для жителей, утративших имущество.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами