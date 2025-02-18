Путин призвал подготовиться к восстановлению Курской области

Путин: до ухода ВСУ из Курской области нужно подготовиться к ее восстановлению

Еще до того, как украинские войска будут изгнаны из Курской области, нужно подготовить программу восстановления районов, пострадавших от действий ВСУ, считает президент РФ Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«Основные хотя бы параметры этой программы должны быть подготовлены в ближайшее время <...>, чтобы мы понимали, что мы должны делать по отдельным направлениям после того, как будут созданы необходимые условия с точки зрения обеспечения безопасности», — сказал российский лидер на совещании с членами правительства.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

17 февраля ВС РФ освободили село Свердликово, а сегодня стало известно, что подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ), закрепившись в Свердликово, выбили солдат ВСУ из нескольких опорных пунктов в лесополосах восточнее населенного пункта и продвинулись в направлении города Суджи.

Ранее Путин поручил выплачивать по 65 тысяч рублей курянам за потерю имущества.