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Сырский признал, что Украина неспособна перехватить «Орешник»

Сырский сообщил, что у Украины нет средств для перехвата «Орешника»
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@medvedev_telegram/Telegram

Вооруженные силы Украины не обладают возможностями для перехвата российской гиперзвуковой ракеты средней дальности комплекса «Орешник». Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью телеканалу ТСН.

«У нас их (средств для перехвата «Орешника». — «Газета.Ru») пока нет», — отметил он.

Незадолго до этого британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube сообщил, что применение «Орешника» в сочетании с другими ракетными системами приведет к невообразимым разрушениям. Он назвал эту комбинацию «абсолютно ужасающей».

21 ноября 2024 года президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Орешник» назвали самым мощным оружием в мире.

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