СМИ сообщают, что Армия Израиля уйдет с юга Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник, 18 февраля, уйдет с юга Ливана, но сохранит присутствие на пяти стратегических точках. Об этом сообщает издание Kan.

В публикации отмечается, что ЦАХАЛ выведет основную часть своих сил по окончании периода действия соглашения о прекращении огня в Ливане.

Стратегические точки с остатками израильских военных станут гарантиями того, что ливанское шиитское движение «Хезболла» не вернется к операциям на юге Ливана, подчеркивает издание.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «Хезболлу» необходимо разоружить, и лучше, чтобы это сделала армия Ливана.

В конце января стало известно, что власти Израиля и Ливана продлили до 18 февраля соглашение о сроках вывода израильских войск с ливанской территории, за исполнением которого следят США.

Перемирие между Ливаном и Израилем было заключено 27 ноября 2024 года при посредничестве США и Франции. По условиям соглашения, Израиль отведет свои войска в течение 60 дней, пока армия Ливана берет под контроль территорию вблизи границы с Израилем, чтобы гарантировать, что шиитское движение «Хезболла» не восстановит там свою инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что Израиль хочет сохранить военное присутствие в Ливане.