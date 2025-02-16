Нетаньяху призвал разоружить «Хезболлу»

Нетаньяху: «Хезболлу» нужно разоружить, и лучше, чтобы это сделала армия Ливана

Ливанское шиитское движение «Хезболла» необходимо разоружить, и лучше, чтобы это сделала армия Ливана. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет ТАСС.

«Хезболлу» необходимо разоружить. И Израиль предпочел бы, чтобы ливанская армия сделала эту работу», — сказал он на пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио в Иерусалиме.

По словам Нетаньяху, Израиль сделает все возможное ради обеспечения соблюдения соглашения о прекращении огня и защиты своей безопасности.

В конце января стало известно, что власти Израиля и Ливана продлили до 18 февраля соглашение о сроках вывода израильских войск с ливанской территории, за исполнением которого следят США.

Перемирие между Ливаном и Израилем было заключено 27 ноября 2024 года при посредничестве США и Франции. По условиям соглашения, Израиль отведет свои войска в течение 60 дней, пока армия Ливана берет под контроль территорию вблизи границы с Израилем, чтобы гарантировать, что шиитское движение «Хезболла» не восстановит там свою инфраструктуру.

Ранее Нетаньяху подарил Трампу подарок в память об операции против «Хезболлы».