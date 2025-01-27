В США заявили о продлении соглашения о сроках вывода израильских войск из Ливана

Власти Израиля и Ливана продлили до 18 февраля соглашение о сроках вывода израильских войск с ливанской территории, за исполнением которого следят США. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Соглашение между Ливаном и Израилем, контролируемое Соединенными Штатами, будет действовать до 18 февраля 2025 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, правительства Ливана, Израиля и США начнут переговоры о возвращении ливанских заключенных, захваченных после 7 октября 2023 года, добавили в Белом доме.

23 января агентство Bloomberg писало, что Израиль и ливанское шиитское движение «Хезболла» намерены продлить соглашение о режиме прекращения огня, которое истекает 27 января. По его данным, движению и израильским властям требуется больше времени для выполнения первоначальных условий соглашения, и военные действия они возобновлять не намерены.

Перемирие между Ливаном и Израилем было заключено 27 ноября 2024 года при посредничестве США и Франции. По условиям соглашения, Израиль отведет свои войска в течение 60 дней, пока армия Ливана берет под контроль территорию вблизи границы с Израилем, чтобы гарантировать, что шиитское движение «Хезболла» не восстановит там свою инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что на юге Ливана планируются протесты из-за задержки вывода войск ЦАХАЛ.