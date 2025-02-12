Израиль хочет сохранить военное присутствие в Ливане

Израиль запросил разрешение оставить свои войска на пяти позициях на юге Ливана до 28 февраля. Об этом сообщил агентству Reuters ливанский чиновник и иностранный дипломат.

«В соответствии с соглашением о прекращении огня, заключенным в ноябре между Ливаном и Израилем, израильские войска должны были до 26 января вывести свои войска с юга Ливана», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства добавил, что соглашение уже продлено до 18 февраля, однако, как сообщил источник Reuters, Израиль запросил дополнительное продление.

В свою очередь представитель израильской армии Авихай Адраи написал в своем аккаунте в соцсети Х, что израильские войска останутся на юге Ливана после продления срока действия соглашения о прекращении огня в Ливане.

Перемирие между Ливаном и Израилем было заключено 27 ноября прошлого года, документ был подписан при посредничестве США и Франции. По условиям соглашения, израильская сторона должна отвести свои войска в течение 60 дней, пока армия Ливана берет под контроль территорию вблизи границы с Израилем, чтобы гарантировать, что шиитское движение «Хезболла» не восстановит там свою инфраструктуру.

Ранее израильская армия разрушила тоннель «Хезболлы» между Сирией и Ливаном.