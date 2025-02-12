Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль хочет сохранить военное присутствие в Ливане

Reuters: Израиль просит оставить войска в Ливане до 28 февраля
close
Shir Torem/Reuters

Израиль запросил разрешение оставить свои войска на пяти позициях на юге Ливана до 28 февраля. Об этом сообщил агентству Reuters ливанский чиновник и иностранный дипломат.

«В соответствии с соглашением о прекращении огня, заключенным в ноябре между Ливаном и Израилем, израильские войска должны были до 26 января вывести свои войска с юга Ливана», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства добавил, что соглашение уже продлено до 18 февраля, однако, как сообщил источник Reuters, Израиль запросил дополнительное продление.

В свою очередь представитель израильской армии Авихай Адраи написал в своем аккаунте в соцсети Х, что израильские войска останутся на юге Ливана после продления срока действия соглашения о прекращении огня в Ливане.

Перемирие между Ливаном и Израилем было заключено 27 ноября прошлого года, документ был подписан при посредничестве США и Франции. По условиям соглашения, израильская сторона должна отвести свои войска в течение 60 дней, пока армия Ливана берет под контроль территорию вблизи границы с Израилем, чтобы гарантировать, что шиитское движение «Хезболла» не восстановит там свою инфраструктуру.

Ранее израильская армия разрушила тоннель «Хезболлы» между Сирией и Ливаном.

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами