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Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области

Минобороны России сообщило о взятии Фиголевки Харьковской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные взяли под контроль село Фиголевка Харьковской области. Об этом сообщило министерство обороны России.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Фиголевка Харьковской области», — говорится в сводке ведомства.

Кроме того, военные РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах еще четырех населенных пунктов Харьковской области, а также в ЛНР и ДНР.

По данным Минобороны, ВСУ при этих действиях ВС РФ потеряли более 190 военнослужащих, два склада боеприпасов, три бронетранспортера М113, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубицу FH-70.

17 февраля глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что российские военнослужащие взяли под контроль ландшафтный парк «Клебан-Бык» в Константиновском районе.

15 февраля военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что в период с 7 по 14 февраля ВС РФ взяли под контроль шесть населенных пунктов. Два из них находятся на Донецком направлении и еще четыре — на Южнодонецком направлении.

Ранее ВС РФ поразили военные аэродромы ВСУ.

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