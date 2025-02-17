Российские военные взяли под контроль село Фиголевка Харьковской области. Об этом сообщило министерство обороны России.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Фиголевка Харьковской области», — говорится в сводке ведомства.

Кроме того, военные РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах еще четырех населенных пунктов Харьковской области, а также в ЛНР и ДНР.

По данным Минобороны, ВСУ при этих действиях ВС РФ потеряли более 190 военнослужащих, два склада боеприпасов, три бронетранспортера М113, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубицу FH-70.

17 февраля глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что российские военнослужащие взяли под контроль ландшафтный парк «Клебан-Бык» в Константиновском районе.

15 февраля военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что в период с 7 по 14 февраля ВС РФ взяли под контроль шесть населенных пунктов. Два из них находятся на Донецком направлении и еще четыре — на Южнодонецком направлении.

Ранее ВС РФ поразили военные аэродромы ВСУ.