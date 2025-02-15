Военный эксперт оценил темпы продвижения ВС РФ в Донбассе

Российские солдаты держат хороший темп наступления в Донбассе. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Он обратил внимание, что в период с 7 по 14 февраля бойцы Вооруженных сил РФ взяли под контроль шесть населенных пунктов. Два из них находятся на Донецком направлении и еще четыре — на Южно-Донецком направлении.

«По сути, можно сказать, что по одному населенному пункту освобождалось в день. Это очень серьезные темпы», — подчеркнул эксперт.

14 февраля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что за прошедшую неделю военнослужащие страны взяли под контроль шесть населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР).

Подразделения группировки войск «Центр» вынудили украинские формирования покинуть населенные пункты Дзержинск, Водяное Второе, Зеленое Поле и Ясеновое. В свою очередь, бойцы группировки войск «Юг» взяли под контроль населенные пункты Дачное и Орехово-Васильевка.

15 февраля стало известно, что под контроль Вооруженных сил РФ перешел еще один населенный пункт в ДНР. Речь идет о селе Березовка, в боях за которое участвовали солдаты группировки войск «Центр».

Ранее военные корреспонденты заявили о начале активного наступления ВС РФ в Днепропетровской области.