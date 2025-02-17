Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные взяли под контроль ландшафтный парк «Клебан-Бык»

Глава ДНР Пушилин: ландшафтный парк «Клебан-Бык» находится под контролем России
close
Александр Сухов/РИА Новости

Российские военнослужащие взяли под контроль ландшафтный парк «Клебан-Бык» в Константиновском районе Донецкой области. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Но при этом наши подразделения, можно констатировать, освободили и под контролем вооруженных сил Российской Федерации находится для нас известный и знаковый ландшафтный парк «Клебан-Бык», — заявил он.

До этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что российские военные осуществили успешный штурм села Новоселка, которое находится за Великой Новоселкой.

В сообщении говорится, что механизированная колонна техники с десантом прошла опорные пункты одной из бригад, заехала в населенный пункт и высадила десант фактически в тыл смежного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

26 января в Минобороны РФ сообщили, что российская армия освободила поселок Великая Новоселка в ДНР. По данным пресс-службы, при взятии населенного пункта отличились подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток».

Ранее в ДНР прокомментировали слова Каллас об отсутствии пострадавших от ударов ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами