Российские военнослужащие взяли под контроль ландшафтный парк «Клебан-Бык» в Константиновском районе Донецкой области. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Но при этом наши подразделения, можно констатировать, освободили и под контролем вооруженных сил Российской Федерации находится для нас известный и знаковый ландшафтный парк «Клебан-Бык», — заявил он.

До этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что российские военные осуществили успешный штурм села Новоселка, которое находится за Великой Новоселкой.

В сообщении говорится, что механизированная колонна техники с десантом прошла опорные пункты одной из бригад, заехала в населенный пункт и высадила десант фактически в тыл смежного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

26 января в Минобороны РФ сообщили, что российская армия освободила поселок Великая Новоселка в ДНР. По данным пресс-службы, при взятии населенного пункта отличились подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток».

Ранее в ДНР прокомментировали слова Каллас об отсутствии пострадавших от ударов ВСУ.