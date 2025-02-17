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В Госдуме призвали устроить бойкот главе дипломатии Евросоюза

Шеремет: необходимо объявить бойкот главе дипломатии ЕС Каллас
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Johanna Geron/Reuters

Необходимо устроить бойкот главе дипломатии Европейского союза Кае Каллас. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет.

Комментируя недавнее заявление Каллас о том, что мирные российские жители не страдают в результате конфликта, Шеремет назвал эстонского политика «позором западной дипломатии, исповедующей нацизм». По словам депутата, жестокость и невежество Каллас зашкаливают, и именно такие государственные деятели провоцируют насилие и войны. Шеремет призвал все «цивилизованные страны» устроить главе дипломатии ЕС бойкот и не приглашать ее ни на одну международную площадку и конференцию, в том числе по урегулированию международных конфликтов и ведению мирных переговоров.

Парламентарий отметил, что Каллас нужно остановиться пока не поздно и публично принести покаяние.

16 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Каллас во лжи, цинизме и аморальности.

Ранее Каллас заявила, что мирные россияне не становятся жертвами в украинском конфликте.

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