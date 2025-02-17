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ВСУ атаковали Краснодарский край

Украинские беспилотники атаковали Краснодарский край
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Константин Михальчевский/РИА Новости

На территории Краснодарского края зафиксированы атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Один из дронов был сбит в станице Северской, его обломки упали в районе Ильского нефтеперерабатывающего завода, сообщают местные источники.

По данным очевидцев, взрывы также слышали в Кавказском районе и Славянске-на-Кубани. В последнем фрагменты беспилотника ранее повредили частные дома.

Вечером 16 января сообщалось, что средства ПВО уничтожили шесть дронов над акваторией Азовского моря и три — в небе над Краснодарским краем. Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА пострадала 4-летняя девочка.

16 февраля вражеские БПЛА несколько раз атаковали автомобили с людьми в Белгородской области. Так, в первой половине дня дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю на дороге Двулучное — Уразово Валуйского округа. Управлявшая транспортным средством женщина получила баротравму и ушибы рук, ее пассажирка не выжила. Примерно через два часа украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в селе Двулучное, в результате чего пострадал мужчина. Он отказался от госпитализации, и медики помогли ему на месте происшествия. Вечером на въезде в село Графовка дрон нанес удар по движущемуся легковому автомобилю. При этом трое мужчин получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее британские военные обвинили ВСУ в растрате вооружений.

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