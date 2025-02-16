Британские военные обвинили ВСУ в напрасном расходовании дорогостоящих вооружений. Об этом пишет The Telegraph, передает РИА Новости.

«Киевские войска совмещают предоставленное Западом оружие с тактикой советского образца, что является ошибкой, приводящей к безрассудной трате значительного количества вооружений НАТО», — заявили эксперты издания.

Примером неправильного применения орудий британские военные назвали беспорядочную стрельбу из пяти или шести противотанковых установок NLAW одновременно. Каждый из этих залпов стоил около $125,2 тыс. Записи с поля боя в Лондон отправили в качестве отчета о правильном использовании техники.

Также отмечается, что российские войска часто обнаруживают запасы западного противотанкового оружия, брошенные украинскими войсками.

«У российской армии сейчас, вероятно, больше комплексов Javelin, чем у британской армии», — отметил британский военный.

До этого сообщалось, что в ВСУ нередко отказываются перенимать передовые тактики НАТО.

Ранее Зеленский предложил построить «другое НАТО».