При атаке БПЛА на Кубань пострадала 4-летняя девочка

В Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА пострадала 4-летняя девочка, сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Чиновник рассказал, что девочка была доставлена в районную больницу. Медики оказывают ей необходимую помощь. В случае необходимости ребенка перевезут в Краснодар.

«Обломки БПЛА упали на частные жилые дома, в одном из них повреждено остекление, во втором — кровля», — добавил глава региона.

16 февраля вражеские БПЛА несколько раз атаковали автомобили с людьми в Белгородской области. Так, в первой половине дня дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю на дороге Двулучное — Уразово Валуйского округа. Управлявшая транспортным средством женщина получила баротравму (повреждение полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления) и ушибы рук, ее пассажирка не выжила. Примерно через два часа украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в селе Двулучное, в результате чего пострадал мужчина. Он отказался от госпитализации, и медики помогли ему на месте происшествия. Вечером на въезде в село Графовка дрон нанес удар по движущемуся легковому автомобилю. При этом трое мужчин получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее вслед за россиянкой, раненной при ударе БПЛА, был госпитализирован ее муж.