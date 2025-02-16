Под Белгородом трое мужчин погибли при ударе БПЛА по автомобилю

Гладков: в Белгородской области три человека погибли при ударе дрона ВСУ по авто

В Белгородской области при атаке украинского беспилотника погибли три мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На въезде в село Графовка Краснояружского района дрон нанес удар по движущемуся легковому автомобилю», — сообщил чиновник.

Он добавил, что жертвы атаки находились в машине.

Это не первый налет вражеских БПЛА на автомобили в Белгородской области 16 февраля. Так, в первой половине дня дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю на дороге Двулучное — Уразово Валуйского округа. Управлявшая транспортным средством женщина получила баротравму и ушибы рук, а ее пассажирка скончалась до приезда медиков. Примерно через два часа украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в селе Двулучное, в результате чего пострадал мужчина. Он отказался от госпитализации, и медики помогли ему на месте происшествия.

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