Над Азовским морем и Кубанью за час сбили девять БПЛА

Над регионами России за час были сбиты девять беспилотников ВСУ. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Минобороны РФ.

Как уточнили в оборонном ведомстве, с 19:50 по 20:45 средства ПВО (противовоздушной обороны) уничтожили шесть дронов над акваторией Азовского моря и три — в небе над Краснодарским краем.

До этого ВСУ ударили сразу по пяти муниципалитетам Белгородской области. Они атаковали села Новая Таволжанка, Муром, Шелаево, Теребрено, Байцуры и Черемошное, а также поселок Уразово. Некоторые населенные пункты силы противника обстреляли несколько раз. Например, после двух атак в Теребрено временно отключили свет и воду из-за повреждения линии электропередачи и водонапорной башни. Украинские снаряды повредили там и два частных дома. Село Муром атаковали трижды: в итоге в двух домах выбило окна и были посечены фасады, также был поврежден инфраструктурный объект связи.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.