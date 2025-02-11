Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пушилин рассказал о перспективах для ВС РФ в направлении Константиновки

Пушилин: успехи в Дзержинске дают перспективы в направлении Константиновки
close
Александр Сухов/РИА Новости

Успехи Вооруженных сил России в Часовом Яре и взятие под контроль Дзержинска позволяют выстраивать дальнейшие перспективы в направлении продвижения к Константиновке. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

9 февраля Пушилин сообщал, что российские подразделения постепенно перерезают всю логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) по трассе, соединяющей Димитров (украинское название — Мирноград), Константиновку и Часов Яр.

По его словам, сейчас в Часовом Яре тоже есть «определенного рода успехи», которые позволяют выстраивать дальнейшие перспективы в направлении Константиновки.

8 февраля стало известно, что Дзержинск в Донецкой народной республике перешел под контроль России после пяти месяцев боев. Обороняемый до 40 тыс. украинских солдат, этот город-крепость стал важным стратегическим объектом. Контроль над Дзержинском открывает путь для дальнейших действий российских войск на востоке Украины. Город был взят силами группировки «Центр» — подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 армии и добровольческим формированием «Ветераны».

Ранее ФСБ начала поиски диверсантов в освобожденном Дзержинске ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами