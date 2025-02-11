Пушилин рассказал о перспективах для ВС РФ в направлении Константиновки

Успехи Вооруженных сил России в Часовом Яре и взятие под контроль Дзержинска позволяют выстраивать дальнейшие перспективы в направлении продвижения к Константиновке. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

9 февраля Пушилин сообщал, что российские подразделения постепенно перерезают всю логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) по трассе, соединяющей Димитров (украинское название — Мирноград), Константиновку и Часов Яр.

По его словам, сейчас в Часовом Яре тоже есть «определенного рода успехи», которые позволяют выстраивать дальнейшие перспективы в направлении Константиновки.

8 февраля стало известно, что Дзержинск в Донецкой народной республике перешел под контроль России после пяти месяцев боев. Обороняемый до 40 тыс. украинских солдат, этот город-крепость стал важным стратегическим объектом. Контроль над Дзержинском открывает путь для дальнейших действий российских войск на востоке Украины. Город был взят силами группировки «Центр» — подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 армии и добровольческим формированием «Ветераны».

Ранее ФСБ начала поиски диверсантов в освобожденном Дзержинске ДНР.