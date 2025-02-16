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В Израиль доставили американские авиабомбы после снятия запрета США

МО Израиля: тяжелые авиабомбы MK-84 доставлены в страну после снятия запрета США
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wikipedia.org

В Израиль доставили партию тяжелых авиабомб MK-84, запрет на поставку которых отменил действующий лидер США Дональд Трамп в конце января. Об этом сообщили в пресс-службе израильского министерства обороны, передает РИА Новости.

«Партия тяжелых авиабомб, недавно одобренная правительством США, была получена и выгружена в Израиле», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, тяжелые снаряды были выгружены в порту Ашдода. После принятия груза бомбы отвезли на базы военно-воздушных сил Израиля.

26 января Трамп подтвердил, что его администрация отменила ограничения на отправку 2000-фунтовых (908 кг) бомб Израилю. По его словам, решение было принято, потому что израильская сторона купила боеприпасы.

До этого портал Axios со ссылкой на три израильских источника сообщал, что Трамп дал Пентагону распоряжение снять запрет прежней американской администрации на поставку Израилю 2000-фунтовых авиабомб.

В начале января этого года Госдеп неофициально сообщил конгрессу о возможной продаже Израилю партии оружия на $8 млрд. Источники портала рассказали, что США намерены передать союзнику на Ближнем Востоке ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120C-8 AMRAAM для истребителей, которые будут защищать страну от воздушных угроз.

Ранее стало известно, когда может состояться встреча Нетаньяху и Трампа.

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