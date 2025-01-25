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Трамп отменил запрет Байдена на поставки Израилю 2000-фунтовых авиабомб

Axios: Трамп снял запрет на поставки Израилю 2000-фунтовых бомб
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Staff Sgt. Frederick Brown/Global Look Press

Президент Дональд Трамп дал Пентагону распоряжение снять запрет прежней американской администрации на поставку Израилю 2000-фунтовых авиабомб (908 кг), передает Axios со ссылкой на три израильских источника.

«1800 бомб МК-84, хранившихся на складах в США, будут погружены на корабль и доставлены в Израиль в ближайшие дни», — говорится в публикации портала.

Axios напоминает, что решение прошлого президента Джо Байдена остановить поставку партии таких бомб в мае 2024-го привело к кризису в американо-израильских отношениях. Тогда бывшая администрация стремилась не допустить применения МК-84 в густонаселенных районах сектора Газа.

В начале января этого года Госдеп неофициально сообщил конгрессу о возможной продаже Израилю партии оружия на $8 млрд. Источники портала рассказали, что США намерены передать союзнику на Ближнем Востоке ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120C-8 AMRAAM для истребителей, которые будут защищать от воздушных угроз, артиллерийские снаряды и ракеты Hellfire AGM-114, бомбы малого диаметра, комплекты JDAM и взрыватели.

Ранее Нетаньяху заявил, что жест Маска «это не то, что вы подумали».

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