Стало известно о планах США продать Израилю оружие на $8 млрд

Axios: США могут продать Израилю оружие и боеприпасы на $8 млрд

Государственный департамент США неофициально сообщил конгрессу о возможной продаже Израилю партии оружия на $8 млрд. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

«Продажа оружия, которая должна быть одобрена комитетами по иностранным делам палаты представителей и сената, включает ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120C-8 AMRAAM для истребителей, которые будут защищать их от воздушных угроз», — говорится в публикации.

Помимо этого, по данным журналистов, в пакет могут войти артиллерийские снаряды и ракеты Hellfire AGM-114, а также бомбы малого диаметра, комплекты JDAM и взрыватели.

В конце декабря американский профессор Джеффри Сакс заявил, что Израиль и США являются главными провокаторами ситуации на Ближнем Востоке. По словам эксперта, Тель-Авив провоцирует Иран на противостояние, в то время как Вашингтон поддерживает подобные действия. Профессор подчеркнул, что мир в ближневосточном регионе невозможен, пока ситуация не изменится.

Ранее в Иране назвали США и Израиль «основными заговорщиками» событий в Сирии.