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В России рассказали о снижении боеготовности ВСУ

Депутат Колесник заявил о снижении боеготовности ВСУ
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Боевая готовность украинской армии снижается. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, интенсивность атак БПЛА постепенно снижается. Свыше ста дронов атаковали раньше разные наши области.

«Все эти атаки и попытки втиснуться в Курскую область являются жестом отчаяния и желанием показать, что на что-то еще Зеленский способен», — отметил Колесник.

Кроме того, депутат подчеркнул, что на Украине практически объявлена предвыборная президентская кампания.

15 февраля стало известно, что российские военнослужащие начали активно атаковать армию Украины в Днепропетровской области.

11 февраля российские солдаты ударили баллистической ракетой по одной из гостиниц в городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области. Как писал Telegram-канал «Изнанка» со ссылкой на местных жителей, в отеле размещались бойцы ВСУ.

В тот же день министерство обороны РФ заявило, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины. Речь идет об инфраструктуре, которая обеспечивает работу военно-промышленного комплекса страны.

Ранее глава МО РФ поблагодарил полк, взявший под контроль село Дачное.

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