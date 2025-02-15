Армия России начала активно атаковать ВСУ в Днепропетровской области

Российские военнослужащие начали активно атаковать армию Украины в Днепропетровской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным канала, группа «Беркут» ударно-разведывательного дивизиона 238 артиллерийской бригады ВС РФ с помощью беспилотника «Ланцет» Х-51М поразила грузовик украинских военных. В результате атаки была ликвидирована часть бойцов в машине.

11 февраля российские солдаты ударили баллистической ракетой по одной из гостиниц в городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области. Как писал Telegram-канал «Изнанка» со ссылкой на местных жителей, в отеле размещались бойцы ВСУ.

В тот же день министерство обороны РФ заявило, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины. Речь идет об инфраструктуре, которая обеспечивает работу военно-промышленного комплекса страны.

Ранее глава МО РФ поблагодарил полк, взявший под контроль село Дачное.