Российские военные ударили по отелю с бойцами ВСУ в Кривом Роге

«Изнанка»: баллистическая ракета прилетела в отель с бойцами ВСУ в Кривом Роге

Российские военные нанесли удар по расположенному в Кривом Роге отелю, где размещались бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал «Изнанка» со ссылкой на сообщения местных жителей.

По его информации, в гостиницу прилетела баллистическая ракета. Удар был нанесен вечером 11 февраля.

6 февраля Вооруженные силы России ударили по цеху сборки дронов в районе завода «Мотор Сич» в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что там изготавливали «важную деталь и с помощью изготовленных в других местах частей производили сборку.

В тот же день Лебедев рассказал, что российские военнослужащие нанесли удар по зданию академии Национальной гвардии Украины, расположенному в Харькове. По предварительным данным, в результате прилета были ликвидированы несколько полковников Вооруженных сил Украины. Также удалось уничтожить ряд представителей стран — членов НАТО, заявил подпольщик.

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