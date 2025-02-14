Министр обороны России Андрей Белоусов поблагодарил полк, взявший под свой контроль село Дачное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 150 гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии за освобождение населенного пункта Дачное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

10 февраля военкоры сообщили о переходе Дачного под контроль Вооруженных сил РФ. Telegram-канал «Иди и смотри» отмечает, что армия РФ также продвигается в районе Андреевки, и если наступление продолжится, то российские военные зайдут на территорию Днепропетровской области.

6 января российская армия взяла Курахово в ДНР под полный контроль. 13 января в Курахово началась эвакуация мирных жителей, до сих пор остававшихся в населенном пункте. Вывоз людей в безопасные места организовали бойцы мотострелковых подразделений в составе группировки российских войск «Юг».

Ранее глава МО РФ поблагодарил полк, взявший под контроль село Дружба.