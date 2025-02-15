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Над регионами России за ночь сбили 40 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 40 украинских беспилотников за ночь
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 15 февраля сбили 40 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, 17 беспилотников были сбиты над территорией Волгоградской области, 12 БПЛА уничтожили в небе над Калужской областью, девять беспилотников ликвидировали над Ростовской областью, а также два дрона сбили над Саратовской областью.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в результате падения БПЛА в Дзержинском районе произошло возгорание строения на территории промышленного предприятия. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и оперативная группа.

По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, силы ПВО региона сбили дроны в Чертковском, Шолоховском районах и Ростове-на-Дону. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информация о последствиях на земле уточняется.

Ранее Британия раскрыла планы по поставке Украине десятков тысяч БПЛА.

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