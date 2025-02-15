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На юге Волгограда в результате атаки БПЛА пострадал мирный житель

В Волгоградской области один человек пострадал при атаке беспилотников ВСУ

В результате падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал один человек. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации региона.

«По уточненным данным, на юге Волгограда зафиксировано падение обломков на кровлю жилого дома и повреждение припаркованного автомобиля. Легкие травмы получил один человек — врачи оказывают ему необходимую помощь», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, экстренные службы продолжают работу на месте инцидента.

По данным российского оборонного ведомства, над территорией региона в ночь на 15 февраля было сбито 17 беспилотников.

До этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы противовоздушной обороны РФ в ночь на 15 февраля отразили массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. По предварительной информации, в результате падения обломков на территории промзоны возник пожар, который оперативно ликвидировали.

Ранее в аэропорту Волгограда сняли временные ограничения.

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