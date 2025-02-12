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В Горловке 13 человек пострадали в результате обстрелов ВСУ

Мэр Горловки Приходько: 13 жителей пострадали из-за обстрелов ВСУ
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Сергей Аверин/РИА Новости

В Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) 13 человек получили ранения после обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в числе раненных два подростка. Об этом сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«По состоянию на сейчас в результате украинской вооруженной агрессии в Горловке ранены 13 мирных граждан. Среди них два подростка», — написал Приходько.

31 января три человека в Горловке пострадали при обстреле больничного городка украинской армией.

24 января стало известно, что четыре человека в Горловке пострадали во время обстрела. ВСУ обстреляли жилой массив Строитель. Информация об обстреле появилась 24 января, примерно в 15:10. Через 20 минут появилась информация о пострадавших.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Она регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

20 января глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что восемь жителей Горловки пострадали в результате атаки со стороны ВСУ. По его словам, один из снарядов взорвался в 50 метрах от городской больницы №2. Позже выяснилось, что число пострадавших выросло до 11.

Ранее жителей Горловки предупредили о новой угрозе.

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