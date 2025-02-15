В Курской области заявили, что ВСУ сбросили взрывное устройство на частный дом

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство на территорию частного дома в Беловском районе, пострадал один человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Вчера ВСУ с помощью беспилотника сбросили взрывное устройство на территорию частного дома в Беловском районе», — заявил он.

По словам губернатора, пострадал хозяин дома. Его доставили в Курскую областную больницу с осколочными ранениями. На данный момент жизни мужчины ничего не угрожает. Падение беспилотника повредило хозяйственные постройки. Хинштейн призвал местных жителей воздержаться от поездок в приграничные территории.

До этого военный блогер Юрий Подоляка сообщил о позиционных боях с ВСУ в районе села Черкасское Поречное Курской области, охарактеризовав ситуацию как «вялое толкание».

По его словам, активных наступательных действий ни одна из сторон не предпринимает, происходит взаимный обмен ударами. В то же время, Подоляка отметил интенсивные боевые действия севернее села Черкасская Конопелька, где ВСУ удерживают позиции, захваченные в ходе недавней контратаки.

Ранее ВСУ за сутки потеряли почти 300 бойцов в Курской области.