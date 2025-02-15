«Исламский джихад» сообщил россиянину Труфанову о его скором освобождении

Гражданина России Александра Труфанова, которого в настоящее время держат в заложниках в секторе Газа, уведомили о скором освобождении в рамках режима прекращения огня. Об этом сообщили в Telegram-канале группировки «Сарая аль-Кудс» («Роты Иерусалима». — прим. ред.), передает ТАСС.

На обнародованном видео, по данным канала, запечатлен момент передачи документа о решении об освобождении заложника. На кадрах видно, как соответствующий документ охранник передает Труфанову. О том, где была сделана запись и точное содержание документа, не сообщается.

До этого заместитель главы политического бюро ХАМАС Муса Абу Марзук подтвердил освобождение Труфанова. По его словам, решение об освобождении россиянина, первоначально было запланированного на более поздний этап, однако данный процесс ускорили в знак глубокого уважения к президенту Владимиру Путину, а также в признание поддержки Россией палестинского народа и его законных прав.

Абу Марзук добавил, что согласование сроков освобождения, назначенного на субботу, 15 февраля.

19 января текущего года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ХАМАС адом в случае отказа возвращать всех заложников до 15 февраля.