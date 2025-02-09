Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава ДНР сообщил о городских боях в Часовом Яре

Пушилин сообщил об успехах ВС РФ и боях в Часовом Яре

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором рассказал о положении дел на Красноармейском направлении.

По словам чиновника, в этом районе силы противника пытаются контратаковать, но инициатива «на 100%» за ВС РФ. Кроме того, на трассе Димитров – Константиновка – Часов Яр происходит постепенное перерезание логистики.

«Что касается самого Часова Яра, то также наши подразделения имеют тактические успехи, продолжаются еще городские бои», — отметил Пушилин.

3 февраля чиновник сообщил, что украинская армия перебрасывает дополнительные силы в Часов Яр. По мнению военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка, взятие города относится к ближайшим задачам Вооруженных сил РФ. Когда российской армии удастся выйти на административные границы ЛНР и ДНР, можно будет двинуться на левый берег Днепра.

Ранее Пушилин объяснил, почему ВСУ «цепляются» за Часов Яр.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами