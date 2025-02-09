Глава ДНР сообщил о городских боях в Часовом Яре

Пушилин сообщил об успехах ВС РФ и боях в Часовом Яре

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором рассказал о положении дел на Красноармейском направлении.

По словам чиновника, в этом районе силы противника пытаются контратаковать, но инициатива «на 100%» за ВС РФ. Кроме того, на трассе Димитров – Константиновка – Часов Яр происходит постепенное перерезание логистики.

«Что касается самого Часова Яра, то также наши подразделения имеют тактические успехи, продолжаются еще городские бои», — отметил Пушилин.

3 февраля чиновник сообщил, что украинская армия перебрасывает дополнительные силы в Часов Яр. По мнению военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка, взятие города относится к ближайшим задачам Вооруженных сил РФ. Когда российской армии удастся выйти на административные границы ЛНР и ДНР, можно будет двинуться на левый берег Днепра.

Ранее Пушилин объяснил, почему ВСУ «цепляются» за Часов Яр.