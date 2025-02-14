Лидер PVV Вилдерс: партия никогда не согласится на членство Украины в ЕС и НАТО

Глава нидерландской Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс выступил категорически против перспективы вступления Украины в ЕС и НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Вилдерс отметил, что его партия не поддержит такое развитие событий, отметив при этом, что достижение мира между Украиной и Россией стало бы желательным исходом, прекратив кровопролитие.

Он также выразил одобрение потенциальной роли президента США Дональда Трампа в установлении мира.

Сегодня генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украине никогда не обещали членство в Североатлантическом альянсе по итогам конфликта. По его словам, Запад должен обеспечить Киеву «лучшую позицию перед началом переговоров». При этом он отметил, что частью мирного соглашения не будет вступление Украины в НАТО.

До этого Дональд Трамп согласился с утверждением президента России Владимира Путина, который назвал желание Запада включить Украину в состав НАТО первопричиной конфликта.

Ранее на Украине заявили, что не хотят отказываться от курса на вступление в НАТО.