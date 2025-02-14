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«Исламский джихад» назвал дату освобождения россиянина Труфанова

«Исламский джихад» освободит находящегося в Газе россиянина Труфанова 15 февраля
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Гражданина России Александра Труфанова, которого в настоящее время держат в заложниках в секторе Газа, освободят 15 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей палестинского движения «Исламский джихад» (организация запрещена в России).

«В рамках соглашения [с Израилем] мы решили в субботу 15 февраля освободить заложника Александра Труфанова», — указано в обращении.

Всего в плену в Газе остаются двое россиян: Александр Труфанов и Максим Харкин, получивший гражданство РФ уже после захвата. В ХАМАС обещали освободить их в приоритетном порядке, но только в рамках сделки с Израилем.

Замглавы МИД России Михаил Богданов в разговоре с заместителем председателя политбюро палестинского движения ХАМАС Мусой Абу-Марзуком подчеркнул необходимость освобождения из плена Труфанова.

7 февраля российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов допустил, что скоро Труфанов вернется домой.

Ранее в России узнали о проблемах в реализации заключенной между ХАМАС и Израилем сделки.

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