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Рогов заявил, что глубина проникновения беспилотников ВСУ в Запорожской области увеличилась

Рогов: глубина проникновения дронов ВСУ в Запорожской области увеличилась
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Reuters

Глубина проникновения дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области увеличилась. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, ВСУ бьют по легковым автомобилям.

«Причем это осуществляется не вдоль линии боевого соприкосновения, а на удалении в 15, 20 и даже 25 км. То есть глубина проникновения вражеских дронов сейчас значительно увеличилась», — сказал Рогов.

До этого директор по связям с общественностью Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что ЗАЭС не получила повреждений в результате обстрела со стороны ВСУ Запорожской ТЭС.

В ночь на 14 февраля ВСУ атаковали в Запорожской области береговую линию Энергодара. Рогов заявил, что в результате обстрела на территории города разрушений не зафиксировано, также нет информации о пострадавших.

Ранее власти Энергодара назвали атаки на город терактом.

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