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В Ростовской области сбили беспилотник

Губернатор Слюсарь: в Ростовской области силы ПВО отразили атаку ВСУ
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Inna Varenytsia/Reuters

В Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России отразили воздушную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотный летательный аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы в Чертковском районе области.

Слюсарь добавил, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

До этого сообщалось, что несколько украинских беспилотников сбили в Старооскольском округе Белгородской области.

Поздно вечером 13 февраля оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ над Славянском-на-Кубани. По его данным, обломки упали в поле на окраине города.

До этого губернатор сообщал, что в селе Новое Волоконовского района в результате удара FPV-дрона по частному гаражу был ранен мужчина. Пострадавшего доставили в районную больницу.

Ранее в Липецкой области объявили воздушную опасность.

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