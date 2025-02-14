В Ростовской области сбили беспилотник

В Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России отразили воздушную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотный летательный аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы в Чертковском районе области.

Слюсарь добавил, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

До этого сообщалось, что несколько украинских беспилотников сбили в Старооскольском округе Белгородской области.

Поздно вечером 13 февраля оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ над Славянском-на-Кубани. По его данным, обломки упали в поле на окраине города.

До этого губернатор сообщал, что в селе Новое Волоконовского района в результате удара FPV-дрона по частному гаражу был ранен мужчина. Пострадавшего доставили в районную больницу.

Ранее в Липецкой области объявили воздушную опасность.