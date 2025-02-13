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Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Кубанью

Оперштаб сообщил, что над Славянском-на-Кубани сбит украинский беспилотник
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Над Славянском-на-Кубани силами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотник, обломки упали за городом. Об этом сообщает в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«В Славянске-на-Кубани поражена воздушная цель, обломки упали в поле на окраине города, возгорание сухой травы после падения оперативно потушили. Пострадавших и разрушений нет», — сообщили в оперштабе.

Кубань неоднократно становилась объектом налетов украинских беспилотников, которые стремятся поразить объекты топливно-энергетической инфраструктуры. В Славянске-на-Кубани также есть нефтеперерабатывающий завод.

До этого в министерстве обороны России сообщили, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 13 февраля уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом и Черным морем.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по России прекратятся.

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