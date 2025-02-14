В Липецкой области объявили воздушную опасность

Воздушная опасность объявлена в Липецкой области. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС России по региону.

«Объявлен желтый уровень «Воздушная опасность» по Липецкой области», — говорится в заявлении.

13 февраля глава Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что электроснабжение в Липецке, которое было отключено на фоне налета БПЛА, восстановлено.

На территории области упали обломки двух беспилотников, уточнил он. Известно, что в результате атаки на регион пострадала женщина.

В 04:06 мск Артамонов заявил, что «объявлен красный уровень «угроза атаки БПЛА» для г. Грязи и Грязинского района».

В 03:25 мск губернатор предупредил о риске атаки беспилотников на регион. Он призвал людей оставаться дома и не подходить к окнам. Губернатор рекомендовал находиться в безопасном месте до момента, когда режим опасности атаки БПЛА отменят. Позже Артамонов сообщил, что украинские войска атаковали Липецк при помощи беспилотников.

Ранее в Белгородской области заявили, что ВСУ выпустили по региону более 80 снарядов.