Несколько беспилотников сбили в Белгородской области

Силы ПВО сбили беспилотники над Старооскольским округом в Белгородской области

Несколько украинских беспилотников сбили в Старооскольском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Старооскольским округом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников», — написал он.

Губернатор уточнил, что сообщений о пострадавших и повреждениях в результате атаки не поступало.

Экстренные службы работают на местах, добавил Гладков.

Поздно вечером 13 февраля оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ над Славянском-на-Кубани. По его данным, обломки упали в поле на окраине города.

До этого губернатор сообщал, что в селе Новое Волоконовского района в результате удара FPV-дрона по частному гаражу был ранен мужчина. Пострадавшего доставили в районную больницу.

Ранее в Липецкой области объявили воздушную опасность.