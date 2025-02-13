Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Белгородскую область, был ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Новое Волоконовского района в результате удара FPV-дрона по частному гаражу ранен мужчина. Пострадавшего с множественными осколочными ранениями ног бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи», — написал губернатор.

Гладков добавил, что пострадавшего доставили в Валуйскую ЦРБ, где медицинские специалисты оказали ему всю необходимую помощь.

Также, по словам главы региона, беспилотник атаковал легковой автомобиль в Шебекинском округе на участке автодороги Графовка — Ивановка. У машины повреждены бампер и радиатор. В свою очередь село Шелаево Валуйского округа подверглось атаке беспилотника. Гладков рассказал, что на территории частного домовладения оказались повреждены летняя кухня и легковой автомобиль. Еще один беспилотный летательный аппарат нанес удар по городу Валуйки, заключил губернатор.

Незадолго до этого Гладков сообщил, что Белгородская область за прошедшие сутки подверглась атакам более 50 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. В ночь на 1 сентября 2024 года силы ПВО сбили 158 дронов ВСУ над регионами России. Эта атака стала самой массовой за всю историю конфликта. Больше всего беспилотников — 46 — прилетело в Курскую область.

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