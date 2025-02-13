Путин назвал участников СВО «мои ребята»

Путин на встрече с губернатором Богомазом назвал участников СВО «мои ребята

Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Брянской области Александром Богомазом назвал участников специальной военной операции (СВО) «мои ребята». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства поблагодарил главу региона за внимание к участникам спецоперации.

«Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку», — добавил российский лидер.

В феврале президент РФ поручил кабинету министров и генеральной прокуратуре принять меры по сохранению за военными, участвующими СВО, и ряду других лиц права пользования служебным жильем.

В декабре Путин заявил, что Россия уделяет серьезное внимание совершенствованию боевого состава вооруженных сил страны, их штатная численность повышена до 1,5 млн военнослужащих.

Он также отметил, что Минобороны РФ уделяет немало внимания совершенствованию боевого состава ВС России.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.