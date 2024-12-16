Путин заявил, что штатная численность ВС РФ выросла до 1,5 млн военнослужащих

Россия уделяет серьезное внимание совершенствованию боевого состава ВС РФ, их штатная численность повышена до 1,5 млн военнослужащих. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны РФ.

Он также добавил, что Минобороны уделяет немало внимания совершенствованию боевого состава вооруженных сил.

«В рамках выполнения этих задач сформированы Ленинградский и Московский военные округа, ряд новых частей и соединений», — сказал глава государства.

Путин также поручил наращивать производство робототехники и беспилотников для армии. По его словам, ежедневно в российские войска поставляют несколько тысяч беспилотников.

До этого военнослужащий группировки «Днепр» с позывным «Рагнар» рассказал, что российские войска используют дроны с искусственным интеллектом в боевой деятельности.

Ранее армии России поставили финальную в 2024 году партию «Ракушек».