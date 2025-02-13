В ВСУ испытали шок из-за переговоров Путина и Трампа без Украины

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытали шок из-за того, что переговоры по урегулированию украинского конфликта начались с беседы между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом без участия Киева. Об этом сообщает газета The Times, ссылаясь на источники.

Один из украинских бойцов, слова которого приводит издание, заявил, что эта ситуация «не из приятных».

«Переговоры об Украине без Украины и о европейской безопасности без Европы», — сказал он.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Главы двух государств согласились, что боевые действия необходимо завершить, и договорились о немедленном начале переговоров. По словам американского лидера, он услышал от Путина о необходимости разрешения конфликта на постоянной основе.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не примет мирные переговоры США и России без участия Киева.

Ранее Трамп назвал великолепными переговоры с Путиным.