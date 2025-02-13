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Трамп назвал великолепными переговоры с Путиным и Зеленским

Трамп заявил, что видит хорошую возможность для урегулирования конфликта на Украине
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что видит возможность для завершения украинского конфликта после проведения переговоров с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Великолепные переговоры с Россией и Украиной вчера», — написал он.

Он назвал это хорошей возможностью для завершения «ужасной войны».

12 февраля Путин провел с Трампом длительный телефонный разговор. Беседа продлилась почти полтора часа. Главы государств согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе. После этого Трамп переговорил с Зеленским. 13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об оперативной потребности во встрече лидеров РФ и США.

Ранее в Киеве сочли плохим знаком, что Трамп сначала поговорил с Путиным.

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